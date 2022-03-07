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6 yaşındaki çocuğu yaraladı, babasını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca intihar etti!

6 yaşındaki çocuğu yaraladı, babasını öldürdü. Yakalanacağını anlayınca intihar etti!
07 Mart 2022 Pazartesi 08:33

Adana'da kızı ile gezdikten sonra otomobiliyle evine dönen Kayhan Erkara silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda kızı yaralanan baba Erkara hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına alırken, şüphelilerden Mustafa Okay ise yakalanacağını anlayınca intihar etti

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, 6 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında kızı ile gezdikten sonra otomobiliyle evinin önüne gelen Kayhan Erkara, otoparka gireceği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Kayhan Erkara'nın hayatını kaybettiği, kızı B.E.'nin ise bacağından yaralandığı belirlendi. Küçük çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Erkara'nın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

MERSİN'DE OPERASYON

Başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin 3 kişi olduğunu belirledi. İsimlerinin Hikmet D., Hilmi G. ve Mustafa Okay olduğu tespit edilen şüphelilerin Mersin'e kaçtığını belirleyen polis, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin Mezitli ilçesindeki bir sitede saklandıklarını saptadı. Cinayet Büro Amirliği ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelilerin saklandığı eve özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yaptı.

İNTİHAR ETTİ

Cinayet şüphelilerden Mustafa Okay, yakalanacağını anlayınca polislere önce tabanca ile ateş açtı, ardından da başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Diğer iki şüpheli Hikmet D. ve Hilmi G. ise yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Okay'ın cansız bedeni, savcı ve polislerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilirken, Adana'ya getirilip, sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #cinayet #baba kız saldırı #ölüm
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