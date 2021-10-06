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60 Rekabet Uzman Yardımcısı alınacak

Rekabet Kurumu'nda çalıştırılmak üzere 60 rekabet uzman yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı

60 Rekabet Uzman Yardımcısı alınacak
06 Ekim 2021 Çarşamba 10:31

Basın İlan Kurumu internet sites ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;
1) (25 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,
2) (20 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,
3) (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.

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