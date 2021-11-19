60 sözleşmeli personel alınacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 60 kişi alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alana ilana göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Bülent Ecevit Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Büro personeli, temizlik personeli, koruma ve güvenlik personeli ve sağlık teknikeri alımı için başvurular 19 Kasım 2021 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.



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