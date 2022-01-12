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7. kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur'dan yeni haber var!

7. kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur'dan yeni haber var!
12 Ocak 2022 Çarşamba 14:01

Kocaeli'nde 7. katın penceresinden düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın tedavisi sürüyor. Çağlar'ın birçok yerinde kırıklar olduğu ve entübe edildiği öğrenildi. Hayati tehlikesi süren genç kızın, polis sevgilisi tutuklanmıştı


Olay, geçen pazar Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet A., O.Ç. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Ahmet A., emniyetteki ifadesinde, Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını iddia etti. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi. Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise önceki gün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan O.Ç. serbest bırakılırken, Ahmet A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7’nci kattan düşerek ağır yaralanan Sedefnur Çağlar’ın Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sedefnur’un vücudunun birçok yerinde kırık olduğu öğrenildi. Ciğerlerindeki sorun nedeniyle entübe edilen Sedefnur’un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #sedefnur çağlar #7. kat düşme
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