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74 öğretim üyesi alınacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 74 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

74 öğretim üyesi alınacak
23 Aralık 2021 Perşembe 10:37

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

 

İlan için başvurular 23 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir.


 

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