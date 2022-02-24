ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
0
MUHABİRİN ZOR ANLARI
MUHABİRİN ZOR ANLARI
0
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0

75 zabıta memuru alınacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 75 zabıta memuru alacaklarını duyurdu

75 zabıta memuru alınacak
24 Şubat 2022 Perşembe 10:32

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 


Başvurular 04/04/2022 tarihinden 08/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adaylar, imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, Belediyenin sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere Elazığ Yolu Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna (Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İzmir'de olaylı gece! Kardeşinin yaralandığını duyunca, lokantaya ateş açtı!
Sonraki Haber
ÇAYKUR 630 işçi alacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan savaşla ilgili açıklama: Kabul edilemez!
Dışişleri Bakanlığı'ndan savaşla ilgili açıklama: Kabul edilemez!
0
Diyarbakır'da arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı!
Diyarbakır'da arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı!
0
Belediye başkanından pes dedirten hareket! Vatandaşı böyle hırpaladı!
Belediye başkanından pes dedirten hareket! Vatandaşı böyle hırpaladı!
0
Duvara 'Hepiniz öleceksiniz' yazmıştı, evi ateşe verdi
Duvara 'Hepiniz öleceksiniz' yazmıştı, evi ateşe verdi
0
Zeytinburnu Belediyesi 42 kişi alacak
Zeytinburnu Belediyesi 42 kişi alacak
0
ÇAYKUR 630 işçi alacak
ÇAYKUR 630 işçi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.