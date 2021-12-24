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770 kişinin mal varlığı donduruldu

770 kişinin mal varlığı donduruldu
24 Aralık 2021 Cuma 08:32

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK ile dini istismar eden terör örgütleri ve sol terör örgütlere üye 770 kişi ve 1 tüzel kuruluşun mal varlıkları donduruldu. Mal varlıkları dondurulanlar arasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın da ismi yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan 'Mal Varlıklarının Dondurulması Kararı'na göre; FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 454 kişi ve bir tüzel kuruluşun, PKK/KCK terör örgütü üyesi 108, dini istismar eden terör örgütlerine üye 119 ve sol terör örgütlere üye 89 kişinin mal varlıkları donduruldu.

Yayımlanan kararda 454 kişi ve kuruluş yeri ABD olan Niagara Vakfı'nın (Niagara Foundation) mal varlıkları dondurulduğu belirtildi. Mal varlıkları dondurulan kişiler arasında ise eski Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkerim Balcı, 15 Temmuz Darbe girişimini yöneten sivil imamlardan Adil Öksüz, gazeteci Cevheri Güven, gerçek adı Emrullah Uslu olan gazeteci Emre Uslu, gazeteci Erkam Tufan Aytav, Asım Yıldırım, Tarık Toros, Cumhuriyet eski savcısı Zekeriya Öz ve Tuncay Opçin gibi isimler bulunuyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN AĞABEYİ NURETTİN DEMİRTAŞ'IN ADI DA LİSTEDE

PKK/KCK terör örgütü üyesi 108 kişinin de mal varlıklarının dondurulduğu aktarıldı. Mal varlıkları dondurulan isimler arasında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi, DTP eski Eş Genel Başkanı Nurettin Demirtaş'ın da ismi yer aldı.

Dini istismar eden terör örgütlerinden; Hizbullah, DEAŞ, El-Kaide, İslami Harekat Örgütü (İHÖ), Kudüs Ordusu (Tevhid-Selam) ve El-Nusra terör örgütü üyesi 119 kişi ile sol terör örgütlerinden DHKP/C, MKP, MLKP, TKP/ML, TKP/ML-Konferans, DKP/BÖG, DEV-KAR ve ACİ LCİLER terör örgütü üyesi 89 kişinin de mal varlıkları donduruldu.

Kararın, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca ve aynı Kanun'un 3 ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden alındığı aktarıldı.

Mal varlıkları dondurulan kişilerin, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilecekleri ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #terör #mal varlığı dondurma #resmi gazete #mal varlığı
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