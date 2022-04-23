81 ilde kimliklere elektronik imza yükleme işlemi başladı

10 Ocak'ta hayata geçirilen kimlik kartlarına elektronik imza sistemi için 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işlemi başlatıldı. Buna göre, belirlenen nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri, nüfus ve vatandaşlık işleri kioskları, bankalar, noterler ve tapu kadastro genel müdürlüklerinden e-imza yükleme işlemi yapılabilecek

'T.C. Kimlik Kartına e-imza yükleme' lansmanı Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirildi. Lansmana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve çok sayıda davetli katıldı. T.C. Kimlik Kartına nüfusmatikler aracılığıyla e-imza'nın yüklenmesini sağlayan uygulamanın tanıtıldığı lansmanda, Maslak'taki bir banka ve Üsküdar İlçe Nüfus Müdürlüğüne canlı olarak bağlanılarak sistem test edildi. Canlı bağlantıların ardından kürsüye çıkan Bakan Süleyman Soylu, sistemin 10 Ocak'tan itibaren kullanıldığını söyleyerek, bugünden itibaren 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işleminin başlatıldığını duyurdu.

81 İLDE 200 NOKTADA İŞLEMLER BAŞLATILDI

Konuşmasında 'Sıfır mola' anlayışına değinen Soylu, "Sıfır mola anlayışıyla ürettiğimiz önemli bir hizmeti kamuoyuyla paylaşmak için huzurlarınızda bulunuyoruz. T.C. kimlik kartlarına elektronik imza sistemi yüklemesi çalışmamızı tamamladık. Başta da ifade ettiğim gibi 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulamaya başladık. Bu sayede elektronik imzalarımızı, yeni kimlik kartlarımıza nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlükleri, nüfus ve vatandaşlık işleri kioskları, bankalar, noterler ve tapu kadastro genel müdürlüklerinden; yükleme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Halihazırda 81 ilde 200 noktada e-imza yükleme işlemi gerçekleştirilmektedir. 2021 yılsonu itibarıyla Türkiye'de elektronik imza kullanıcı sayısı yaklaşık 6 milyondur. Bizim bu yeni sistemimizde süreç bu taraftan da başlamıştır. Bir nevi pilot dönem olarak gördüğümüz bu dönemin ardından, inşallah bu tanıtım programından sonra bu sayının hızla artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılması ve hizmet sayısının artırılmasını da sağlamayı umuyoruz" dedi.