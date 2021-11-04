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852 döviz bürosu aynı anda kepenk kapattı!

Döviz büroları, son düzenlemelere tepki olarak kepenk indirerek, protesto eylemi düzenledi

852 döviz bürosu aynı anda kepenk kapattı!
04 Kasım 2021 Perşembe 14:37

İstanbul'da çok sayıda döviz bürosu işletmecisi ve çalışanı Çemberlitaş'ta basın açıklaması yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine grup, Beyazıt Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, Türkiye genelindeki 852 döviz bürosunda saat 11.45'te eşzamanlı olarak kepenk kapatıldığı ifade edildi.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Hayati Yılmaz, "Biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından birisiyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları, ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yabancı paraları, ülkenin finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir" dedi."Serbest piyasada en önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır" diyen Yılmaz, "Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine annesine, babasına ve ortaklarını devredemez hale getirilmiştir. Sermaye şartı, işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın beş katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletmeler, faaliyetten men edilecektir. Yürürlüğe konulan yönetmelik ile kaçak döviz büroları ve gayrı resmi alım satım yapan firmalara hayal bile edemeyeceği fırsatlar verilmiştir. Döviz büroları olarak ülkemizin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisiyiz ve sonuna kadar uygulayacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.

Getirilen düzenlenmenin hukuksuz olduğunu söyleyen Avukat Can Polat ise, "Bakkalın, kuyumcunun, pazardaki esnafın ya da marketin şirketlerini devretme hakkı varken döviz bürolarının bu hakkı, hukuki olmayan bir yöntemle ellerinden alınmıştır. Yürürlüğe konulan tebliğ, bu yönüyle kazanılmış haklara aykırılık teşkil etmektedir. Döviz bürolarının aleyhine getirilen haksız düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılacaktır. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurma kararı verileceğine ilişkin inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #döviz bürosu #döviz bürosu kepenk kapattı #döviz bürosu eylem
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