ABD'den açıklama: Daha fazla yaptırım gelebilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu" dedi.

ABD'den açıklama: Daha fazla yaptırım gelebilir
26 Temmuz 2019 Cuma 10:35

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan Bloomberg kanalına Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi alması ve olası yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuya dair değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Pompeo, Türkiye'nin teslim almaya başladığı S-400'lerin aktif hale getirilmesini "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirdi.

Pompeo, ilk aşamada Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını sağladıklarını dile getirerek, "Daha fazla yaptırım gelebilir. Açıkçası S-400'lerin operasyonel hale getirilmemesini istiyoruz, amacımız bu" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'ya uzun zamandır S-400 ve F-35'lerin uyumsuz olduğunu anlattıklarını ifade eden Pompeo, "Bu sistemin (S-400) bir kısmını teslim aldılar, Türklerin bunu tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.

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