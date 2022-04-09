O TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU!
O TOKATIN BEDELİ AĞIR OLDU!
0
HAYATI FİLM OLUYOR
HAYATI FİLM OLUYOR
0
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
GENÇLİK İKSİRİ BULUNDU!
0
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!
0

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
09 Nisan 2022 Cumartesi 11:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eğitim dili İngilizce olan Üniversiteye; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve ilanda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
250 uzman erbaş alınacak
Sonraki Haber
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bir kadın daha uzaklaştırma kararına rağmen, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü
Bir kadın daha uzaklaştırma kararına rağmen, ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü
0
Palandöken: Esnafa özel elektrik tarifesi uygulanmalı
Palandöken: Esnafa özel elektrik tarifesi uygulanmalı
0
3 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldü!
3 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldü!
0
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
250 uzman erbaş alınacak
250 uzman erbaş alınacak
0
Nisa bebekten güzel haber! Bakan Koca açıkladı...
Nisa bebekten güzel haber! Bakan Koca açıkladı...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.