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Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1'inci dönem sınavlarının 25 Şubat'ta, 2'nci dönem sınavlarının 25 Mart’ta başlayacağını duyurdu

Açık Öğretim Okulları sınav tarihleri belli oldu
16 Ocak 2021 Cumartesi 15:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1'inci dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2'nci dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #açık öğretim sınav tarihi
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