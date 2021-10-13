Adalet Bakanlığı 1000 kişi alacak

Adalet Bakanlığı, 1000 hakim ve savcı adayı alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığı'na yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı ve 100 idari yargı hâkim adayı alınacaktır.

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.



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