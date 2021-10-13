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Adalet Bakanlığı 1000 kişi alacak

Adalet Bakanlığı, 1000 hakim ve savcı adayı alacağını duyurdu

Adalet Bakanlığı 1000 kişi alacak
13 Ekim 2021 Çarşamba 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2021 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığı'na yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile  9-5 dereceli kadrolara 800 adlî yargı hâkim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayı ve 100 idari yargı hâkim adayı alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını, 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle) veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.


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Etiketler; #adalet bakanlığı #hakim savcı alımı
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