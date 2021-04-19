Adalet Bakanlığı 23 kişi alacak

Adalet Bakanlığı'nın 23 mütercim-tercüman alacağı açıklandı

Adalet Bakanlığı, merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alacaktır.

İlan için başvurular 19 Nisan ile 3 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.



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