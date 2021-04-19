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Adalet Bakanlığı 23 kişi alacak

Adalet Bakanlığı'nın 23 mütercim-tercüman alacağı açıklandı

Adalet Bakanlığı 23 kişi alacak
19 Nisan 2021 Pazartesi 09:55

Adalet Bakanlığı, merkez   teşkilâtında   çalıştırılmak   üzere   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  ile  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı  aday  arasından,  Bakanlığımız  tarafından  gerçekleştirilecek  sözlü  sınav  sonucuna  göre  10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alacaktır.

İlan için başvurular 19 Nisan ile 3 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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