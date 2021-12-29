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Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardıcıları alacak

Adalet Bakanlığı 550 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapacağını açıkladı

Adalet Bakanlığı icra müdür ve yardıcıları alacak
29 Aralık 2021 Çarşamba 10:05

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adalet Bakanlığı'nca yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır.

 

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 03 Nisan 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen ilandaki şartları taşımaları gerekmektedir.


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