'Adalet Bakanlığı, Kayyum atanan şirketleri bilmiyor'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu, ‘Kayyum atanan şirketlere, mal varlığına el konulan kişilere ve kayyum atanan şirketlerin kullandığı kredilere ilişkin’ yazılı soru önergesine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’den yanıt geldi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kayyum atanan şirketleri TBMM gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ‘Sorularınız, Bakanlığımız görevleri arasında sayılmakla birlikte, adlî istatistikler sanık ve suç esas alınarak derlenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızda, soru önergesine konu edilen hususlarda ayrıntılı istatistiki veri bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

'Kaç kişinin mal varlığına el konuldu?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer yanıtlanması istemiyle, “2016, 2018 yılları arasında kaç şirkete kayyum atanmıştır? Kaç kişinin mal varlığına el konulmuştur? Kayyum yönetiminde iken faaliyeti sonlandırılan şirket sayısı kaçtır? Kayyum atanan şirketlerin devlet bankalarından kullandığı kredi toplam ne kadardır?” şeklindeki soruları yöneltti.

Bu konuda veri yok

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilâtı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Görev" kenar başlıklı 38. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, adlî sicilin tutulmasıyla ilgili hizmetleri yürütmek Bakanlığımız görevleri arasında sayılmakla birlikte, adlî istatistikler sanık ve suç esas alınarak derlenmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımızda, soru önergesine konu edilen hususlarda ayrıntılı istatistiki veri bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Bilgi sahibi olmanın kolaylaştığı bir süreçte Adalet Bakanlığının ciddi eksikliği olduğunu ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bakanlığın, veriler konusunda ciddi eksiklik içinde olduğu yanıt ile anlaşılıyor. Yanıtta da adli sicil görevinin bakanlıkta olduğu ama gereği yapılmadığı itiraf ediliyor, çok ilginç” dedi.