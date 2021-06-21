Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
21 Haziran 2021 Pazartesi 11:18

Basın İlan Kurum internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bilgi   İşlem   Genel   Müdürlüğü   emrinde   istihdam   edilmek   üzere   375   sayılı   Kanun Hükmünde   Kararname’nin  Ek  6’ncı   maddesi   ile  31.12.2008  tarih  ve   27097   sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi  uyarınca  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre  yapılacak  yerleştirme  ile  25  (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Adaylar  başvurularını  28/06/2021-12/07/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak,  e-Devlet  üzerinde  belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.


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