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Adıyaman Üniversitesi 38 kişi alacak

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 38 personel alımı yapacaklarını duyurdu

Adıyaman Üniversitesi 38 kişi alacak
23 Mart 2022 Çarşamba 09:51

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adıyaman Üniversitesi’nin Adıyaman ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 38 (Otuz Sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için başvurular 23 Mart 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün içerisinde şahsen yapılacaktır.


 

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