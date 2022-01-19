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Adliye çıkışında cinayet! Karısını taciz eden adamı öldürdü!

Adliye çıkışında cinayet! Karısını taciz eden adamı öldürdü!
19 Ocak 2022 Çarşamba 11:44

Kayseri'de Cansu A'yı taciz ettiği iddiasıyla yargılanan ve davada 2.5 yıl hapis cezası alan Gökhan Özcan, adliye çıkışı Cansu A.'nın eşi tarafından otomobilinde vuruldu. Hastaneye kaldırılan Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana geldi. Cansu A.'ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kız kardeşiyle birlikte 38 ABA 160 plakalı otomobiline bindi. Ağabey-kardeş adliye önünden hareket edecekleri sırada Cansu A.’nın eşi İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Özcan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.A., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.

Gözkhan Özcan, gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirirken, İ.A.’nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kayseri #cinayet #adliye cinayet #taciz
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