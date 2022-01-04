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Adnan Menderes Üniversitesi 80 kişi alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 80 kişi alımı yapacağını duyurdu

Adnan Menderes Üniversitesi 80 kişi alacak
04 Ocak 2022 Salı 09:57

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adnan Menderes Üniversitesi birimlerinde   çalıştırılmak   üzere,   Sözleşmeli   Personel   Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas  alınmak  suretiyle  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak  üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

2020  KPSS  (B)  Grubu  sınavlarından  Lisans  mezunları  için  KPSS/P3,  Ön  Lisans mezunları için KPSS/P93 ve  Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır.

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