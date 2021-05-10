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Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacağını duyurdu

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı
10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:47

Afyon Kocatepe Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir.

Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden dolayı şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

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Etiketler; #afyon kocatepe üniversitesi
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