Ağrı'da, zırhlı servis aracına roketli saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi şehit oldu. Öte yandan sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Terör saldırısı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkı yakınlarında, sabah saatlerinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis midibüsüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda servis aracının tekeri isabet alırken, araç boş araziye sürüklendi. Saldırı ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, ve jandarma ekipleri ile arama- kurtarma personeli sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. 1 kişi şehit oldu İlerleyen dakikalarda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan acı haberi duyurdu. Bakan Pekcan saldırıda bir personelin şehit olduğunu "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelimiz şehit olmuştur.Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet,ailesi ve sevenlerine başsağlığı,yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle açıkladı. Sınır kapısına giden yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerle çıkan çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Teröristler sıkıştırıldı çatışma sürüyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayla ilgili Twitter hesabından yatığı açıklamada, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerine yer verdi.