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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Röktörlüğü, 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19 Ekim 2021 Salı 09:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular

 

geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan için başvurular 19 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.


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