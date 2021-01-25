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Ahşap köprü çöktü: 1 ölü

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Tarlabaşı Mahallesi'nde, üzerinde bulundukları ahşap köprünün çökmesi sonucu dereye düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti

Ahşap köprü çöktü: 1 ölü
25 Ocak 2021 Pazartesi 15:58

Evlerinden çıkarak mahallenin merkezine doğru yürüyen Nuran (58) ve eşi Faruk Gezer'in geçtiği sırada Tarlabaşı Deresi'nin üzerindeki ahşap köprü çöktü.

Dereye düşen bu kişilerden Nuran Gezer, suda yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Eşi ise kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunan Nuran Gezer'in cansız bedeni, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Faruk Gezer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #balıkesir #köprü çöktü #ölüm
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