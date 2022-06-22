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Ailesini katletmişti! 5 gün sonra o da öldü!

Antalya'da 24 yaşındaki Onur Muti, geçtiğimiz günlerde eşini ve iki çocuğunu vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Muti, 5 günün sonunda hayatını kaybetti

Ailesini katletmişti! 5 gün sonra o da öldü!
22 Haziran 2022 Çarşamba 11:26

Olay, 17 Haziran günü saat 17.30 sıralarında, Serik ilçesi Bozdoğan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Onur Muti, eşi Selda ile bedensel engelli kızı Beyhan Su ve oğlu Ata'ya pompalı tüfekle ateş etti. Muti, daha sonra aynı tüfekle intihara kalkıştı. Muti'nin çalıştığı yakındaki şantiyeden silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Beyhan Su ile Ata'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Selda Muti de kurtarılamadı. Ağır yaralanan Onur Muti ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koltuk altından ve yüzünden vurulan Onur Muti, tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Muti'nin cenazesi, otopsi sonrası Bozdoğan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Selda Muti ile çocukları Beyhan Su ve oğlu Ata Muti'nin cenazeleri, olaydan 1 gün sonra Bozdoğan Mahallesi'nde defnedilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #cinayet #eşini ve çocuklarını öldürdü #onur muti
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