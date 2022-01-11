YENİ ÖZELLİK GELİYOR
YENİ ÖZELLİK GELİYOR
0
KRAL VEYA KRALİÇESİNİ ARIYOR!
KRAL VEYA KRALİÇESİNİ ARIYOR!
0
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR
0
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
BU GEVREK BAŞKA GEVREK!
0

Akdeniz açıklarında büyük deprem. 8 ilde hissedildi

Akdeniz açıklarında büyük deprem. 8 ilde hissedildi
11 Ocak 2022 Salı 08:20

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Saat 04.07'de meydana gelen deprem Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde hissedildi


İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.07'de Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de Akdeniz kıyılarında bulunan bazı il ve ilçelerden de büyük ölçüde hissedildi.

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

TÜRKİYE'DEN 8 İL VE İLÇELERİNDEN DE HİSSEDİLDİ

Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deprem #mersin deprem #kıbrıs deprem #deprem haberi
Önceki Haber
İzmir'de yanan alanlar yeniden ağaçlandırılıyor
Sonraki Haber
Genç bir kadın daha eski nişanlısı tarafından öldürüldü. Attığı mesajlar kan dondurdu
Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, o anlar saniye saniye görüntülendi
Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü, o anlar saniye saniye görüntülendi
0
Kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Ankara gitme nedeni yürekleri yaktı!
Kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın Ankara gitme nedeni yürekleri yaktı!
0
5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü kendini böyle savundu
5 yaşındaki Ömer'in ölümüne neden olan sürücü kendini böyle savundu
0
Eşi hastaneye giderken onu motosikletle takip etmiş ve kaza geçirmişti. Bebeğini göremeden öldü!
Eşi hastaneye giderken onu motosikletle takip etmiş ve kaza geçirmişti. Bebeğini göremeden öldü!
0
Bir genç sosyal medyada bu videoyu yayınladıktan sonra intihar etti!
Bir genç sosyal medyada bu videoyu yayınladıktan sonra intihar etti!
0
Futbolcu Ahmet Çalık kazada hayatını kaybetti
Futbolcu Ahmet Çalık kazada hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.