Akdeniz açıklarında büyük deprem. 8 ilde hissedildi

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Saat 04.07'de meydana gelen deprem Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinde hissedildi



İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 04.07'de Akdeniz açıklarında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.6 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de Akdeniz kıyılarında bulunan bazı il ve ilçelerden de büyük ölçüde hissedildi.

AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

TÜRKİYE'DEN 8 İL VE İLÇELERİNDEN DE HİSSEDİLDİ

Kıbrıs'ın güneyinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem özellikle Akdeniz'e kıyısı olan Antalya, Adana, Mersin ve Hatay ile iç kesimde kalan Burdur, Isparta, Konya ve Karaman'ın bazı ilçelerinden de hissedildi. Özellikle Antalya merkez ve doğu ilçeleri Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da depremi şiddetli hisseden vatandaşlar yataklarından fırlayarak sokaklara kaçıştı. Endişelendiklerini belirten vatandaşlar, sarsıntının uzun süre devam ettiğini öne sürdü. İlk belirlemelere göre bu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.