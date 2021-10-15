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Akdeniz Üniversitesi 35 kişi alacak

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü 35 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Akdeniz Üniversitesi 35 kişi alacak
15 Ekim 2021 Cuma 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Akdeniz Üniversitesi'nin akademik birimlerine  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi 01.11.2021 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesine göre uygunluğu değerlendirilecektir.

Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.


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