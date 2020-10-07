Akkuyu'nun uzmanları mezun oldu!

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Radyasyon Güvenliği Birimi'nin birinci grup genç uzmanları, Ankara'da bulunan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nda (TENMAK) eğitimlerini tamamladı

Genç uzmanlar, 4 gün süren eğitimde teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Bu kapsamda Akkuyu NGS uzmanlarına, iyonlaştırıcı radyasyona karşı korunmanın ve radyasyon dozlarını kaydetmenin temelleri öğretildi. Ayrıca, radyografik cihazların kullanımına ve acil durumlarda personelin gerçekleştireceği doğru eylemlere ilişkin de pratik yapıldı.

Uzmanlar, Türkiye'deki radyasyon güvenliği mevzuatı, radyasyon kaynaklarını lisanslama prosedürleri ve radyoaktif maddelerin güvenli taşınmasına ilişkin normlar hakkında bilgi edindi. Genç uzmanlar, endüstriyel uygulamalarda ve radyografide radyasyondan korunmayla ilgili uygulama metotları üzerine de çalışma yaptı.

Akkuyu NGS Radyasyon Güvenliği Birimi çalışanları, TENMAK'taki eğitimin sonunda yapılan sınavı da üstün başarıyla geçerek sertifikalarını aldı. 5 yıl süreyle geçerli olan sertifikalar, Türkiye'de radyografik cihazlar ve iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanılarak yapılan işleri denetleme izni veriyor.

Ankara'daki eğitimin ardından Rusya'ya giden Akkuyu NGS'nin genç uzmanları, Obninsk'teki Rosatom Teknik Akademisi'nde 10 Aralık'a kadar sürecek bir eğitim daha alacak. Genç uzmanlar burada da, nöbetçi radyasyon izleme uzmanlığı alanında teorik eğitim görecek. AKKUYU NÜKLEER A.Ş., bu eğitim sonrasında genç çalışanlarını Rusya'nın en ileri teknolojili nükleer güç santralleri olan Novovoronej NGS ve Leningrad NGS'ye de gönderecek. Orada da eğitim alacak olan genç uzmanlar, radyasyon güvenliği uzmanlarının nasıl çalıştığını yerinde öğrenecek.

Eğitime katılan isimlerden Radyasyon Güvenliği Birimi Uzmanı Fikri Türkmen, "Radyasyon Güvenliği Birimindeki iş arkadaşlarımla eğitime katıldım. Rusya Federasyonu'nda yükseköğretim diplomalarımızı aldıktan sonra yeniden eğitim sürecine katılmaktan ve yeni bilgiler ve beceriler edinmekten çok mutluyum." açıklaması yaparken, Radyasyon Güvenliği Birimi Dozimetri Uzmanı Okan Yıldız ise, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Radyasyon güvenliği alanındaki Türk yönetmelikleri hakkında bilgi edinme fırsatımız oldu. Eğitmenler çok deneyimliydi; dersler sırasında aklımıza gelen tüm soruları eksiksiz olarak yanıtladılar. Bu kurumda eğitim almaktan memnun kaldım. Artık bizi Obninsk'te ve Rusya'daki mevcut santrallerde alacağımız eğitimler bekliyor."



