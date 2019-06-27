Aksaray'da şehidi 10 bin kişi uğurladı

Suriye'de, Zeytin Dalı Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan'ın (23) cenazesi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesinde yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aksaray'da şehidi 10 bin kişi uğurladı
27 Haziran 2019 Perşembe 11:16

Piyade Uzman Onbaşı Mikail Candan, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki Kimar bölgesinde keşif faaliyetleri sırasında, teröristlerle  çıkan çatışmada şehit düştü. 8 aylık uzman onbaşı olan şehit Candan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya beldesine gönderildi. İlk olarak baba evine getirilerek helallik alındı. Babası Ramazan ve annesi Ümüş Candan ile 2 kız kardeşi tabuta sarılıp ağladı.

Şehit Candan'ın cenazesi daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Yeni Cami önüne getirildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer,  İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Ramazan Kaşlı, ailesi, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Candan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

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