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Akseki'deki tarihi evlere yoğun ilgi

Antalya'nın Akseki ilçesindeki aslına uygun olarak restore edilen Osmanlı mimarisi evler turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor

13 Kasım 2021 Cumartesi 15:36

Sarıhacılar Mahallesi'nde uzun tarihi geçmişe sahip ve aslına uygun şekilde restore edilen tarihi düğmeli evler ile ticaret yolu olarak da kullanılan İpek Yolu'nun Konya etabı; Almanya, Hollanda, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Ziyaretçilerden öğretmen Zeynep Başer, Akseki'deki tarihi zenginliği sosyal medyadan görünce buraya gelmeye karar verdiğini söyledi.

Gezdiği ve gördüğü yerlere hayran kaldığını vurgulayan Başer, "Burada düğmeli evleri ilk defa gördüm. İsmini ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Düğme denmesinin sebebi mimarisinden geliyormuş. Burası doğanın kalbi olan bir yer ve beni çok etkiledi. Düğmeli evleri ve kervan yolları gerçekten çok güzel atmosfere sahip. Benim için güzel bir tarih yolcuğu ve nostaljik bir gezi oldu." dedi.

Sosyal medya takipçisinin çok olduğunu ve burada çektiği fotoğrafları paylaştığını belirten Başer herkese ilçeyi gezmelerini tavsiye etti.

Ziyaretçilerden Arda Güzelsoy ise mahalledeki Kervan Yolu'ndan yürüyüş yaparak geldiğini, bol bol fotoğraf çekme fırsatı bulduğunu anlattı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde Sarıhacılar Mahallesi'ndeki 300-400 yıllık düğmeli evlerin gelecek nesillere aktarılması için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #antalya #akseki #akseki tarihi evler
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