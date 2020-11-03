AKUT'tan Karabağlar Meclisi'ne teşekkür

Karabağlar Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısı, ana hizmet binasındaki meclis salonunda Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başkanlığında gerçekleştirildi.

İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşuyla başlayan toplantıya, Bayraklı'da arama kurtarma çalışmalarında görev alan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'yla, AKUT Rize Ekip Lideri Güçlü Uzunalioğlu ve AKUT İzmir Gönüllü Üyesi Murat Aras da katıldı. Ayrıca CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay'la AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Kürekçi de toplantıyı izledi. Şalcı, Başkan Selvitopu'nun çağrısı üzerine meclise kısa bir sunum yaptı. Türkiye'nin en büyük AKUT yerleşkesinin Karabağlar'da olduğunu hatırlatan Şalcı, Bozyaka Pazaryeri'nin altındaki 1600 metrekarelik alanın kendilerine tahsis edilmesi kararı nedeniyle Karabağlar Belediye Meclisi'ne teşekkür etti.

Geçmiş olsun

Şalcı şunları söyledi: Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyorum. Sizlerin onayıyla Karabağlar'da acil durum koordinasyon merkezini kurduk. Bu merkezimiz ilk olarak Elazığ depreminde kullanıldı ve ne kadar işe yaradığını burada gördük. Son İzmir depreminde de bu merkezimizin meyvelerini almaya devam ettik. Hem eğitimli personelimiz hem de koordinasyon açısından çok faydalı oldu. Ancak bundan sonrası daha zor ve önemli. Yeni depremlere hazırlık süreci var. Vatandaşlarımızın afetlerle ilgili bilinçlendirilmesi çalışmalarında elimizden katkıyı sunmaya devam edeceğiz. AKUT'a destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum.” Şalcı ve ekibi, sunumun ardından arama kurtarma çalışmalarına devam etmek üzere yeniden Bayraklı'ya gitti.

Herkese görev düşüyor

Başkan Selvitopu da, bu tür acı olayların yaşanmaması için ayrımsız herkese önemli görevler düştüğüne dikkat çekti. İzmir depreminde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Başkan Selvitopu, “Umarım bu tür acı olayları bir daha yaşamayız” dedi. Afet önlemlerini almada hem devlet, hem yerel yönetimler hem de vatandaşların sorumluluğu bulunduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, “Yaşanan her olaydan dersler çıkarmamız gerekiyor. İzmir gereken dersi kendisi çıkaracaktır. Meşhur, çok bilinen söz var, 'Deprem öldürmez binalar öldürür' diye... Bugün yaşanan İzmir depremi de bunu gösteriyor. Ne yazık ki insanlarımızı binalar öldürdü. Onun için depreme dayanıklı, güvenli, sağlıklı, herkesin huzur içinde oturabileceği yapıları yapmamız gerekiyor. Burada yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Bizler de Karabağlar Meclisi olarak çok önemli kararlar aldık. Umarım bundan sonra bu projeler hayata geçer” diye konuştu.