Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 kişi alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin 15 sözleşmeli personel alacağı öğrenildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mühendis, mimar, tekniker ve teknisyen dallarında görev yapmak üzere 15 sözleşmeli personel alacak.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 2- Başvuru formu, (Fotoğraflı ve imzalı), (Unvan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),

(Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Net ve okunur olmalıdır.) 5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)

6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7- Detaylı SGK Prim Dökümü, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8- Deneyim istenen pozisyonlar için mezuniyetinden sonra çalıştığına dair belge. (Çalışılan kurumun antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir.)

9- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 10- Başvurulacak unvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler.



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