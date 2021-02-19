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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 kişi alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin 15 sözleşmeli personel alacağı öğrenildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 kişi alacak
19 Şubat 2021 Cuma 12:10

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mühendis, mimar, tekniker ve teknisyen dallarında görev yapmak üzere 15 sözleşmeli personel alacak.

Müracaat İçin İstenen Belgeler:
1- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.) 2- Başvuru formu, (Fotoğraflı ve imzalı), (Unvan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
(Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Net ve okunur olmalıdır.) 5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)
6-  Askerlik  Durum  Belgesi,  (Erkekler  adaylar  için),  (e-Devlet  üzerinden  alınan  belge kabul edilecektir.)
7- Detaylı SGK Prim Dökümü, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
8-   Deneyim   istenen   pozisyonlar   için   mezuniyetinden   sonra   çalıştığına   dair   belge. (Çalışılan kurumun antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir.)
9- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.) 10- Başvurulacak unvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler.


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