ATATÜRK'ÜN İZİNDE
ATATÜRK'ÜN İZİNDE
0
KARŞIYAKA'DA COŞKULU KUTLAMA
KARŞIYAKA'DA COŞKULU KUTLAMA
0
BORNOVA'DA 98. YIL COŞKUSU
BORNOVA'DA 98. YIL COŞKUSU
0
ÇOCUKLARDA RSV'YE DİKKAT!
ÇOCUKLARDA RSV'YE DİKKAT!
0

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak
29 Ekim 2021 Cuma 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitenin çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

“Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları”na uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için son başvuru tarihi 10 Kasım 2021 olarak açıklanmıştır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Zincir marketlere fahiş fiyat cezası!
Sonraki Haber
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bilişim personeli alacak
111 yaşındaki Fatma nine o günleri anlattı: Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz
111 yaşındaki Fatma nine o günleri anlattı: Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz
0
Devlet erkanı Anıtkabir'de |Erdoğan Anıtkabir Özel Defterine bunları yazdı
Devlet erkanı Anıtkabir'de |Erdoğan Anıtkabir Özel Defterine bunları yazdı
0
Zincir marketlere fahiş fiyat cezası!
Zincir marketlere fahiş fiyat cezası!
0
Bir Bakanlığın adı değişti!
Bir Bakanlığın adı değişti!
0
Market önünde indirim izdihamı
Market önünde indirim izdihamı
0
23 yaşındaki asker şehit oldu!
23 yaşındaki asker şehit oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.