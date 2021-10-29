Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alacak

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü 22 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, Üniversitenin çeşitli birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşullarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

“Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları”na uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için son başvuru tarihi 10 Kasım 2021 olarak açıklanmıştır.

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