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Alkolün etkisi ile direğe çıkıp orada uyudu!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre alkollü olan ve baz istasyonunun bulunduğu direğe çıkan Tayfun A. (40) yatıp, uyudu. Polis ekiplerinin uzun süre uyandırmaya çalıştığı Tayfun A., bir süre sonra bulunduğu yerden indi

Alkolün etkisi ile direğe çıkıp orada uyudu!
15 Eylül 2021 Çarşamba 09:08

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen Tayfun A., bir süre sonra baz istasyonunun bulunduğu 20 metre yüksekliğindeki direğe tırmandı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe çıkan Tayfun A., oturduktan sonra bulunduğu yerde uyudu. Tayfun A.'yı direkte yatar vaziyette gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tayfun A.'yı seslenerek uyandırmaya çalıştı. Bir süre sonra uyanan Tayfun A., kendi imkanıyla çıktığı direkten indi. Polis ekiplerine, direğe ne zaman ve nasıl çıktığını hatırlamadığını söyleyen Tayfun A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bursa alkol #alkollu uyku #baz istasyonu uyku
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