Altınbaş Üniversitesi akademisyen alacak

Altınbaş Üniversitesi'nin 26 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacağı öğrenildi

Altınbaş Üniversitesi birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır.



SINAV TAKVİMİ

İlan Başvuru Tarihi : 29.04.2021

Başvuru Bitiş Tarihi : 25.05.2021

Ön Değerlendirme Tarihi: 27.05.2021

Sınav Tarihi : 28.05.2021

Sonuç İlan Tarihi : 30.05.2021

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