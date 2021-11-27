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Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
27 Kasım 2021 Cumartesi 11:10

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Amasya Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. ve 24. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan ( https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat ) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Başvurular 26 Kasım 2021 ile 10 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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