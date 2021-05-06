Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Amasya Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. , 24. ve 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan (https://pdb.amasya.edu.tr/mevzuat) Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.



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