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Ambulans TIR ile çarpıştı: Hemşire öldü!

Sivas'ta, ambulans ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada hemşire Şuheda Tunca (24) hayatını kaybetti, ambulans şoförü Muhammet Emin Cömert (27) ise ağır yaralandı

Ambulans TIR ile çarpıştı: Hemşire öldü!
27 Ocak 2021 Çarşamba 13:46

Kaza, sabah saatlerinde Sivas- Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli Geçidi'nde meydana geldi. Ankara'ya hasta bırakıp, Erzurum'a dönen Muhammet Emin Cömert yönetimindeki 06 AC 7585 plakalı, özel hastaneye ait ambulans, Sivas'tan Ankara yönüne giden Sebahattin Yavuz'un kullandığı 68 KC 725 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, ambulansta bulunan hemşire Şuheda Tunca (28) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ambulans sürücüsü Muhammet Emin Cömert ise götürüldüğü Yıldızeli Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #sivas #trafik kazası #ambulans kazası
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