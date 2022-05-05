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Ankara Bilim Üniversitesi 30 kişi alacak

Ankara Bilimi Üniversitesi Rektörlüğü 30 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Ankara Bilim Üniversitesi 30 kişi alacak
05 Mayıs 2022 Perşembe 09:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Bilim Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”i ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi’nde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  olarak  ilanda  belirtilen  bölümlere  öğretim  üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

 

İlan için başvurular 5 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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