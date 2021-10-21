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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 kişi alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü 29 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 29 kişi alacak
21 Ekim 2021 Perşembe 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

 

Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör  ve  doçent  adayları  Üniversitenin  Rektörlüğü  Personel  Dairesi  Başkanlığı’na,  doktor  öğretim  üyesi  adayları  ise  ilgili  dekanlık  veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.


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