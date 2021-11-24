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Ankara Medipol Üniversitesi 11 kişi alacak

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü 11 akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Ankara Medipol Üniversitesi 11 kişi alacak
24 Kasım 2021 Çarşamba 09:47

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Medipol Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma  Yönetmeliği’nin  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

 


İlan için başvurular 24 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir. Başvurular üniversite adresine şahsen yapılacaktır.


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