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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi personel alacak
31 Mayıs 2022 Salı 10:13

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar kurulu Kararının 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnamesine ekli; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ ın 2. maddesinin maddesinin (b) fıkrası uyarınca (Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,) 2020 KPSS (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle 2 (iki) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

 


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