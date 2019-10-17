Ankara Trump'ın mektubunu çöpe attı

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilen mektup Ankara'da çöpe atıldı.

Ankara Trump'ın mektubunu çöpe attı
17 Ekim 2019 Perşembe 12:01

ABD Başkanı Donal Trump, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütüne yönelik olası harekât öncesi işbirliği çağrısında bulunarak, ekonomik tehditte bulundu. Kaynaklar, bu mektubun diplomatik nezaketten uzak ifadeler içerdiğini belirterek, 'çöpe atıldığını' açıkladı. Kaynaklar, bu mektuba en iyi yanıtın aynı gün saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla verildiğini söylediler.  


 


 


Kaynak: DHA
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