Ankara Üniversitesi 34 kişi alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 34 öğretim elemanı alacağını duyurdu
Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 27.09.2021
Son Başvuru Tarihi : 12.10.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 20.10.2021
Sınav Giriş Tarihi : 26.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 02.11.2021