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Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 89 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19 Haziran 2021 Cumartesi 11:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Ankara Üniversitesi akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  üyesi alınacaktır.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

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