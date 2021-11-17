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Anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti!

İstanbul Küçükçekmece'de bir genç anne ve babasını silahla öldürdükten sonra yatağında zehir içerek intihar etti. Gencin yapacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ortaya çıktı

Anne ve babasını öldürdükten sonra intihar etti!
17 Kasım 2021 Çarşamba 13:51

Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul cinayet #küçükçekmece cinayet #anne ve babasını öldürdü
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