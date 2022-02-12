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Annesini öldürdü, kız kardeşini yaraladı, 'içimdeki şeytan çıktı' dedi!

Annesini öldürdü, kız kardeşini yaraladı, 'içimdeki şeytan çıktı' dedi!
12 Şubat 2022 Cumartesi 11:38

Bursa’da, annesi Azime Akman'ı (48) boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşi Merve A.'yı (13) yaralayan Muhammet E. (25), eve gelen polislere de bıçağı fırlattı. Kendisine de zarar veren ve yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Muhammet E.'yi ekipler yakaladı. Uyuşturucu kullanan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet E., polisler tarafından götürülürken, "İçimdeki şeytan çıktı" dedi.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet E., aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi Merve A.'nın yanına geldi. Muhammet E., iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Muhammet E., kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PENCEREDEN ATLAMAK İSTERKEN POLİS YAKALADI 

Muhammet E., açık olan kapıdan içeri giren polisi görünce elindeki bıçağı ekiplere doğru fırlattı. Polislerin hemen kenara çekilmesiyle bıçak, duvara çarpıp, yere düştü. Yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Muhammet E., ekipler tarafından yakalandı. Sağlık durumu kritik olan Merve A. ise sağlık görevlilerince ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cansız bedeni de Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan Muhammet E., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet E., kendisini yakalayan polislere "İçimdeki şeytan çıktı. O şeytan, olay sırasında 'Polislerden birini de öldür, iş bitecek' dedi. Bu yüzden bıçağı fırlattım sonra da canıma kıymak istedim" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bıçaklama #şeytan #annesini öldürdü
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