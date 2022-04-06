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Annesini ve ağabeyini öldürdü, intihar etti!

Annesini ve ağabeyini öldürdü, intihar etti!
06 Nisan 2022 Çarşamba 08:47

Aksaray'da inşaat işçisi olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Murat Kaplan, evin önünde tartıştığı annesi 60 yaşındaki Hatice Kaplan ve ağabeyi 34 yaşındaki Selahattin Kaplan'ı tüfekle vururak öldürdü. Murat Kaplan daha sonra da köyün mezarlığına gitti ve burada tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Borucu köyünde meydana geldi. Daha önce İstanbul'da inşaatlarda işçi olarak çalışan Murat Kaplan, evlerinin önünde yaşanan tartışmanın ardından ağabeyi Selahattin Kaplan ve annesi Hatice Kaplan'a tüfekle ateş edip öldürdü. Silah sesini duyan köylüler, eve geldiklerinde anne ve oğlunu kanlar içinde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Anne ve oğlu ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, köylüler  saldırgan Murat Kaplan'ın köy mezarlığı yönüne gittiği söyledi. Mezarlığa giden jandarma, başına aynı tüfekle ateş edip intihar eden Murat Kaplan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olayın ardından köye gelen İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Kaplan ailesinin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.  

Kaplan ailesinin komşusu Kerim Kurnaz, ''Murat, İstanbul'da inşaatlarda çalışıyordu. Köyde de kimseye zararı yoktu. Kendi halinde biriydi. Cinayet işleyecek bir adam değildi. Neden ağabeyi ve annesini öldürüp, intihar etti bizde bilmiyoruz." dedi.

ALIŞVERİŞTEN YENİ DÖNMÜŞLER

Aksaray'da inşaat işçisi Murat Kaplan'ın evin önünde tartıştığı annesi Hatice Kaplan ve ağabeyi Selahattin Kaplan'ı (34) tüfekle ateş ederek öldürüp, intihar etmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuk babası Selahattin Kaplan'ın, annesi Hatice Kaplan ile gündüz Aksaray kent merkezine alışveriş yapmaya gittikleri ve akşam eve geri döndüklerinde ise belirlenemeyen nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. Murat Kaplan'ın da annesi ve ağabeyinin başlarına tüfekle ateş ederek öldürdüğü saptandı. Selahattin Kaplan eşi ve çocuklarının ise olay sırasında kendi evlerinde olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aksaray #cinayet #ölüm #intihar #annesini öldürdü
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