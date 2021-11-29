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Antalya'da feci kaza: Aracından fırlayıp başka aracın üzerine düştü!

Antalya’da alt geçitte virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüs sürücüsü Mahmut Yavaşcan (35), camdan fırlayarak karşı şeritteki otomobilin camına ve kapısına çarpıp hayatını kaybetti. Yavaşcan'ın emniyet kemerinin takılı olmadığı görüldü

Antalya'da feci kaza: Aracından fırlayıp başka aracın üzerine düştü!
29 Kasım 2021 Pazartesi 08:51

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde yer alan alt geçitte meydana geldi. Mahmut Yavaşcan yönetimindeki 32 AS 946 plakalı minibüs, alt geçitte virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan Yavaşcan, karşı istikamette Anıl Kuyucu’nun kullandığı 07 AOA 794 plakalı otomobilin cam ve yan kapısına çarparak yola savruldu. Kuyucu ve kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yavaşcan'ın nabzını ölçtükten sonra kalp masajı uyguladı. Ekipler, daha sonra Yavaşcan'ı sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin çabasına rağmen Mahmut Yavaşcan kurtarılamadı.

'CAMDAN FIRLAYIP ARACIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Otomobil sürücüsü Anıl Kuyucu, "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü. Ne olduğunu bile anlayamadım” dedi.

Yavaşcan'ın kullandığı minibüste, yolcu koltuğunda bulunan emniyet kemerinin takılı, sürücü koltuğundaki kemerin ise takılı olmadığı görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #kaza #ölüm #trafik kazası
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