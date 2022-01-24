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Antalya-Konya yolu 36 saat sonra açıldı

Antalya-Konya yolu 36 saat sonra açıldı
24 Ocak 2022 Pazartesi 12:54

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Alacabel mevkiindeki kar yağışı ve çığ nedeniyle 36 saattir kapalı olan Akseki-Seydişehir yolu, ulaşıma açıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu cumartesi günü saat 22.00 sıralarında kapanan Akseki-Seydişehir yolunda 36 saat sonra ulaşım sağlandı. Bugün saat 10.00'da Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kürüme çalışması sonrası araçların geçişine izin verildi. Bölgede kar kalınlığının 1 metreyi aştığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #konya #yol #kar #ulaşım
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